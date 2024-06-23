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Manisa'da Üzüm Bağında Olağanüstü Durum

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Erdoğan, üzüm bağında salkım düzeltmesi yaparken asma kütüğünde olgunlaşan yumruk büyüklüğünde bir üzüm salkımıyla karşılaştı. Üretici Erdoğan, bu durumu ilk kez yaşadığını belirtirken, omcada olan üzümle yüksekte olan üzüm arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Erdoğan 7 dekarlık üzüm bağında salkım düzeltmesi yaptığı sırada asma kütüğünde olgunlaşan üzümü fark etti. Üretici Erdoğan ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtirken, omcada olan üzümle yüksekte olan üzüm arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Üzüm bağında salkım düzeltmesi yaptığı sırada bir asmanın omcasında (kütüğü) oluşan üzüm salkımının yumruk büyüklüğünde olduğunu belirten üzüm üreticisi Ahmet Erdoğan, "Bağımda Superiol üzüm türü yetiştiriyoruz. Temmuz ayında satımına başlayacağız. Bu nedenle salkımları düzeltme yaparken omcasında üzümü fark ettim. İlk kez bağımda böyle bir olayla karşılaştım. Bu bağın bereketi diye düşündüm." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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