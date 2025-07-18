Manisa'da Üreticilere Pas Akarı Uyarısı

Manisa'da Üreticilere Pas Akarı Uyarısı
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Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates, patlıcan ve biber üreticilerine pas akarı ve kırmızı örümcek konusunda uyarıda bulundu ve mücadele etmeleri gerektiğini bildirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates, patlıcan ve biber üreticilerini 'pas akarı' uyarısında bulundu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates, patlıcan ve biber ekili alanlarda yaptıkları kontrollerde pas akarı ve kırmızı örümcek rastladı. Ekipler, üreticilerin pas akarı ve kırmızı örümceklere karşı mücadele yapması tavsiyesinde bulundu.

Yapılan uyarıda "Domates, patlıcan ve biberlerde, pas akarında artış görülmektedir. Üreticilerimizin pas akarı ve kırmızı örümceklere karşı mücadele etmeleri tavsiye olunur" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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