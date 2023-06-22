Manisa'da Topraksız Serada Üzüm Hasadı Yapıldı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde geliştirilen 'Spil karası' ile 'Trakya İlkeren' üzüm türlerinde sezonun ilk hasadı törenle yapıldı. Erkenci türlerin geliştirilmesiyle Türkiye'de bağcılıkta önemli bir yere sahip olan Manisa'da üzüm üretimi periyodunun 6 aya kadar çıktığına dikkati çeken Vali Yaşar Karadeniz, üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde topraksız seralar için geliştirilen "Spil karası" ile "Trakya İlkeren" üzüm türlerinde sezonun ilk hasadı törenle yapıldı.

Hasatta konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Spil Karası'nın bu yılki ilk hasadını yaptıklarını ifade eden Karadeniz, "Geçen yıl ilk deneme üretimi yapılmıştı. Bu yıl ise normal üretime geçildi. Güzel, lezzetli bir tür. Erken çıkması açısından üreticimiz için getirisi olan bir tür. Yine Trakya İlkeren üzüm çeşidinin de bu yıl ilk hasadını yapıyoruz." dedi.

Karadeniz erkenci türlerin geliştirilmesiyle Türkiye'de bağcılıkta önemli bir yere sahip olan Manisa'da üzüm üretimi periyodunun 6 aya kadar çıktığına dikkati çekti.

Daha sonra Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal'ın da katılımıyla seradaki üzümler hasat edildi.

Enstitüde 4 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen erkenci türler, su ve gübre tasarrufunun yanı sıra yılda iki kez hasat edilebilmeleri yönüyle dikkati çekiyor.