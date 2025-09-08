Manisa'da Tır Şoförleri 9 Saattir Yük Bekliyor, Mağduriyet Yaşıyorlar

Manisa'da yük almak için Beko deposu önüne gelen tır şoförleri, yaklaşık 9 saattir bekletildiklerini ifade ederek mağduriyetlerini dile getirdi. Şoförler, takograf sürelerinin dolduğunu ve bu süreçte yemek ile su ihtiyaçlarının da karşılanmadığını söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Beko deposu önünde yükleme için bekleyen tır şoförleri, saatlerce bekletildiklerini ve yemek-su ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını 'Perişan oluyoruz' sözleriyle ifade ederek, tepkilerini dile getirdi.

"Burada perişan oluyoruz"

Beko önünde saatlerce bekleyen tır şoförlerinden Berk Ürşen, "Arkadaşımla birlikte tır şoförüyüz. Yaklaşık 9 saattir Beko'nun önünde burada bekliyoruz Beko'nun önünde 9 saattir bekliyoruz. Çağıracaklar diye bekliyoruz. Ha 25 dakika, ha yeşil alandasın, ha yeşil sıradasın, şöyle böyle derken 25 dakika, 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika derken 9 saat doldurduk. Hala daha bekliyoruz. Bakalım ne zaman alacaklar. Bir de bizim ehliyet sürelerimiz var. Bu takograf dediğimiz olay. Takograflarımız da doluyor burada beklerken, ederken. Beklemeyi alıyoruz ama bu sefer 9 saat dolmadan arabayı hareket ettiremiyoruz. Bu sefer çağırıyorlar, gidemiyoruz, edemiyoruz. Her türlü işimizden oluyoruz. Zamanımız gidiyor. Burada perişan oluyoruz. Yemek, su, hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde tırcılara destek olmuyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.

"Toplamda 18 saat bekleyeceğim"

Benzer sıkıntılar yaşadığını belirten Ahmet Emir Kılıç, "9 saat içeriden ne yemeye çağırdılar ne bir şey mecbur yemek söyledik. Kimin cebinden çıkıyor? Şoförün cebinden çıkıyor. Onların umurunda bile değil. Üç öğün yemek yediler 9 saat içinde, bir tanesine bile bizi çağırmadılar. Ben İstanbul'dan Arçelik depodan yükledim. 17 saatte oradan yüklediler beni. Sonra geldim İzmir Arçelik depoya 17 saatte boşalttılar beni. Sonra zaten hepsi bir bunların. Beko, Arçelik hepsi bir. Sonra geldim Beko'ya burada 9. saatim dolduruyorum. Geldim buraya. Güvenlikçi ağabeyler sağ olsun onlar ilgili. İçeridekilerin hiç umurlarında değil. Diyorum şoförleri bir yemeğe çağırın. 'Şoför yemeğe çağırılmaz.' diyorlar. Ondan sonra içeri zaten tır dolu. Bu caddenin üstü hepsi onların. 5 dakika önce aradılar. Ben dedim ki tırlarda Tako var, dolunca tırı hareket ettiremiyorsun. Mecburen burada 9 saat yatacağım. Öyle içeri gireceğim. Yani toplamda ben 18 saat vaktimi ben burada geçirmiş oldum. Daha doğrusu geçirmiş olacağım. 9 saatini geçirdim. 9 saatini de mecbur bekleyeceğim. Bedeli sıfır. Yemeği bile kendi cebimizden söylüyoruz. Yani ekstra aldığımız seferlik de zaten hepsi bunlara gidiyor" diye konuştu. - MANİSA