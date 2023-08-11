Manisa'da Sultaniye üzümün ihracatı başladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümde ilk hasat yapılırken, toplanan üzümlerin de ihracatına başlandı. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılacak Sultaniye üzümde ilk TIR Rusya'ya gitmek için yola çıktı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir'de geçen yıl 186 bin ton olan yaş 'Sultaniye' cinsi sofralık üzüm ihracat rakamlarını bu yıl daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün 2023 yılı yurt dışı yolculuğu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 10 Ağustos'ta kesimine, 11 Ağustos'ta ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk hasat gerçekleştirildi. Hasadı yapılan üzümler TIR'lara yüklendi. İhracatın ilk gününde başta Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya yaklaşık 55 TIR üzüm gönderildi. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir'de geçen yıl 186 bin ton olan yaş 'Sultaniye' cinsi sofralık üzüm ihracat rakamlarını bu yıl daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Alaşehir'den geçen yıl 76 kalemde toplam 323 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldığını hatırlatan Soygür, "Bu ihracatta 186 bin ton ile yaş üzüm başı çekti. Onu 26 bin ton ile kiraz, 17 bin ton ile armut takip etti. Üzüm ihracatı en çok Rusya'ya yapıldı. Rusya'yı Avrupa Birliği ülkeleri takip ediyor" dedi.

'DÜNYADA ÜZÜM ÜRETEN ÜLKE SAYISI ARTTI'

Üzümü üreticisi ülke sayısında artış olduğunu vurgulayan Soygür, "iklim şartlarından dolayı geçen yılın ihracat rakamlarını yakalamaya çalışacağız. Kuru ve yaş üzüm üreten ülke sayısı 5 iken rekabet nedeniyle bu sayı 14'e çıktı. Ürettiğimiz ürünler ne kadar kaliteli ve sağlıklı olursa, pazar bulma payımız artacaktır. Ülkemizdeki bu doğal afetlerden dolayı rekoltede bir azalma bekliyoruz ama ürünlerimiz çok kaliteli" diye konuştu.(DHA)