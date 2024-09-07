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Manisa'da Sultani Çekirdeksiz Üzüm Hasadı Yüzleri Güldürdü

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 ürünü Sultani Çekirdeksiz üzüm hasadı tüm hızıyla devam ederken bazı üzüm bağlarındaki verim yüz güldürüyor. Her biri 4-5 kilogram gelen üzğm salkımlarından iki tanesi bir kasayı doldurmaya yetiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 ürünü Sultani Çekirdeksiz üzüm hasadı tüm hızıyla devam ederken bazı üzüm bağlarındaki verim yüz güldürüyor. Her biri 4-5 kilogram gelen üzğm salkımlarından iki tanesi bir kasayı doldurmaya yetiyor.

Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesinde üzüm üreticisi İbrahim Hizaller'in bağındaki verim üreticinin yüzünü güldürdü. İki üzüm salkımı bir plastik üzüm kasaını doldurdu.

Bereketli Mahallesindeki üzüm üreticisi İbrahim Hizeller, "Bağımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Genellikle hayvan gübresi veriyorum. Ziraat mühendislerinin önerdiği ilaçları veriyorum. Bu yıl salkımlar iri oldu. Bir salkım 4-5 kilogram geliyor. Üzüm kasalarına döşenirken budaklanarak iki saljumla kasa doluyor" dedi.

Üzümleri satın alan Mustafa Çalık ise, "Üzümlerimizi plastik kasalara poşetli ve poşetsiz olarak döşemekteyiz. Salkımların iriligi nedeniyle iki salkımı budayıp kasalara doldurduk." diye konuştu.

Uzmanlar ise bir üzüm salkımının 600 gram ile 1.800 gram arasında geldiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Ekonomi Güncel manisa

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