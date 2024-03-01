Manisa'da Ramazan öncesi market denetimleri sıklaştırıldı

MANİSA (İHA) – Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini sıklaştırdı.

Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Manisa ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya'da eş zamanlı market denetimi gerçekleştirildi. Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, girdikleri bir zincir markette özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan ticaret yüzyılı hedefleri doğrultusunda yaklaşan Ramazan ayı öncesi Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan fahiş fiyat artışının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışlarıyla, diğer taraftan fiyat etiketlerinde yer verilen aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetleriyle hem sahada hem de masada gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle etkin mücadelemize devam ediyoruz. Ayrıca Şubat ayı içerisinde Bakanlığımızca Manisa Ticaret İl Müdürlüğümüze atanan 14 yeni personel ve tahsis edilen yeni bir denetim aracıyla birlikte toplumun mal ve hizmet ihtiyacını karşılamada önemli bir unsur olan iş yerlerinde Bakanlığımızın ve Valiliğimizin talimatları doğrultusunda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum" dedi. - MANİSA