Manisa'da Pastacılık Ürünleri Üreten İşletmelere Denetim

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastacılık ürünleri üreten işletmelere denetimlerini yoğunlaştırdı. İlimizde 215 kontrol görevlisi ile güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastacılık ürünleri üreten işletmelere denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlere bizzat katılan ve gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İlimizde 215 kontrol görevlisi ile güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bunun yanı sıra 13-24 Kasım tarihleri arasında, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan pastacılık ürünleri üreten gıda işletmelerinin denetimlerine de etkin bir şekilde devam edilecektir. Teknik ekiplerimiz pasta, börek, hamur, sütlü tatlılar gibi pastacılık ürünleri üreten gıda işletmelerini; kayıt belgesi, izlenebilirlik, asgari teknik ve hijyen kriterleri yönünden titizlikle denetlerken, gerekli görülmesi halinde numune almaktadırlar. Uygun olmayan işletmeler veya ürünler hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır." dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Öztürk ayrıca vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaştıkları takdirde Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaları çağrısında da bulundu.

Bugün yapılan denetimlere, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile gıda kontrol görevlileri katıldı. - MANİSA