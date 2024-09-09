Manisa'da Muradiye OSB'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde (MUOSB) altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sıcak asfalt ve çevre düzenlenmesi çalışmalarına başlandı.

Manisa'da hızla gelişerek yerli ve yabancı pek çok yatırımcının ilgisi olan MU Osb'da altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 95 oranında altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber bölgenin modernizasyon süreci de hız kazanmış oldu. Çevre düzenlemesi ve sıcak asfalt çalışmalarına başlanan MUSOB'da hem yollar daha güvenli hale getiriliyor hem de güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Bu gelişme ile sanayi bölgesi hem estetik hem de işlevsel açıdan büyük bir yenilik kazanacak.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarımızı yüzde 95 oranında tamamlanmasının ardından, sanayi bölgemizin hem estetik hem de operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla sıcak asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Bu süreç tamamlandığında, bölgenin işleyişini daha verimli hale gelecek ve yatırımcılarımız daha konforlu bir çalışma ortamıyla buluşacak" dedi.

Başkan Kıvırcık, sıcak asfalt uygulamasının hem yol kalitesini artıracağını hem de ulaşım standartlarını yükselteceğini belirtti. Başkan Kıvırcık ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında yapılacak yeşil alanlar, sosyal tesisler ve peyzaj çalışmaları ile Muradiye OSB'nin çevresel estetiğinin ve genel yaşam kalitesinin artırılacağını vurguladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin iyileştirilen altyapısı ve modernleşen yüzü, sanayi yatırımcılarına, çalışanlara ve bölge halkına daha iyi bir hizmet sunması ayrıca bölgenin çekiciliği ve iş potansiyelinin artarak ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunması hedefleniyor. - MANİSA