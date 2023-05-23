Manisa'da motorlu taşıt sayısı 700 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü 2023 yılının nisan ayında Manisa'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 681 bin 250 olduğunu açıkladı. Manisa'da bir araç başına 2,1 kişi düşerken 2022 yılının nisan ayına göre trafikteki araç sayısında da 1 yıl içinde 64 bin 773 adet artış sağlandı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü 2023 yılının nisan ayı trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları verilerine göre Manisa'da, 241 bin 310'u otomobil, 7 bin 400'ü minibüs, 6 bin 694'ü otobüs, 80 bin 821'i kamyonet, 17 bin 1'i kamyon, 223 bin 811'i motosiklet, 1382'si özel amaçlı araç ve 102 bin 831'i traktör olmak üzere toplam 681 bin 250 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Manisa motorlu kara taşıtı sayısı ile Türkiye'de en fazla araç sayısına sahip İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya ve Adana'dan sonra 8'inci il olurken, traktör varlığı ile ilk sırada yer alıyor. Motosiklet sayısı ile 4'üncü sırada yer alan Manisa otomobil sıralamasında ise 12'inci sırada yer alıyor. Nüfus olarak Türkiye'nin en büyük 14'üncü şehri olan Manisa'da 2022 TÜİK verilerine göre 1 milyon 468 bin 279 kişi yaşarken 1 araç başına ise 2,1 kişi düşüyor. Türkiye'de bir araç başına ortalama 3,1 kişi düşerken Manisa 2,1 kişi ile Muğla, Antalya, Burdur ve Çanakkale'den sonra 5. sırada yer alıyor. - MANİSA