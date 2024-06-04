Manisa'da market denetimleri sıklaştırıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 20 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bakanlığa bağlı ekipler, bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin arttığı Kurban Bayramı öncesinde denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van, Sakarya, Muğla, Denizli ve Eskişehir'de marketlere yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

"Denetimlere yoğun şekilde devam edeceğiz"

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, kentteki market denetimlerine ilişkin olarak, "Fiyat etiketlerinde, üretim yeri, ürünün ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.

İzmir İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin etiket ve kasa fiyatını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde, ürünlerin son 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Ekipler, kent merkezi yanında turistik ilçelerde de denetim gerçekleştirdi.

Aydın'da ekipler, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde ürün fiyatlarını karşılaştırdı, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin künye bilgilerini Hal Kayıt Sistemi'nden sorguladı.

"Şikayet üzerine de denetim yapıyoruz"

Balıkesir Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan ve beraberindeki ekip de Üçpınar Caddesi'ndeki bazı marketleri denetledi.

Pehlivan, denetimleri her gün yaptıklarına dikkati çekerek, "Hem rutin denetim yapıyor hem de şikayet üzerine marketlere giderek denetim gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz nedeniyle marketlerde iyileşme yaşandığını görüyoruz. Marketlerdeki etiket sistemine düzen getirilmiş oldu." diye konuştu.

Antalya Ticaret Müdürü Halil Özşahan da kentin tüm ilçelerinde denetim yaptıklarını belirterek, "Ağırlıklı olarak zincir marketlere gidiyoruz ama küçük çaplı işletmelerde de denetim yapıyoruz. Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyor, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyor." dedi.

Bursa Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar da fahiş fiyat uygulayanlara kesilen cezalara ilişkin bilgi verirken şunları kaydetti:

"Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza uygulanıyor. İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara (stokçuluk yapanlara) ise her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar idari para cezası kesiliyor. Bu aykırılığın bir takvim yılı içinde en az 3 defa tekrar etmesi durumunda, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri 6 güne kadar kapatmaya Ticaret Bakanlığımız yetkili."