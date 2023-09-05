Manisa'da Korsan Taşımacılığa Cezai İşlem

Korsan taşımacılığın önüne geçebilmek amacıyla il genelinde kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde farklı noktalarda trafik polisi ekipleriyle denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde J plakasız servis taşımacılığı yapan servis araçlarına cezai işlem uygulanarak, araçlar kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin sağlanması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik polisi ekipleriyle kent merkezinde farklı noktalarda J plaka denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden araçlara cezai işlem gerçekleştirildi, trafik polisleri tarafından araçlar kapatıldı. İl genelinde korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Korsan taşımacılığın önüne geçilecek. Bu anlamda denetimlerimize il genelinde devam edilecek ve J plakalı esnafın haklarını korumak için görev başında olacağız "dedi. - MANİSA