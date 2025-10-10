Manisa'da İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Yeşilay Manisa Şubesi Çobanisa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek istihdam imkanları, sosyal güvenlik hakları, toplum sağlığı ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü, SGK ve Yeşilay Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında vatandaşlarla bir araya gelindi. Etkinlikte, istihdam imkanları, sosyal güvenlik hakları, toplum sağlığı ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıya katılan vatandaşlar, kurum temsilcilerine doğrudan soru yönelterek istihdam süreçleri, iş arama yöntemleri ve sosyal güvenlik hakları konusunda bilgi alma fırsatı buldu.

Program kapsamında ayrıca Yeşilay gönüllüleri tarafından bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan saha ziyaretlerinin vatandaşlara doğrudan ulaşma ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kamu-STK iş birliğinin güçlendirilmesiyle vatandaşların istihdam, sosyal güvenlik ve sağlık konularında daha bilinçli hale gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği, vatandaşlarımıza daha etkin, hızlı ve erişilebilir hizmet sunulmasını sağlıyor ifadeleriyle etkinliğin önemine dikkat çekildi. - MANİSA