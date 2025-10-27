Haberler

Manisa'da İstihdam ve Mesleki Eğitime Yönelik Önemli Gelişmeler

Manisa'da İstihdam ve Mesleki Eğitime Yönelik Önemli Gelişmeler
Güncelleme:
2025 yılı içinde Manisa'da İŞKUR aracılığı ile 63 binden fazla kişiye danışmanlık hizmeti verildi, 22 bin 284 kişi işe yerleştirildi. Kadın istihdamını artırmak için çeşitli projeler ve mesleki eğitim politikaları ele alındı.

Manisa'da 2025 yılının ilk 9 ayında İŞKUR aracılığıyla 63 bini aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verildiği, 22 bin 284 kişinin de işe yerleştirildiği açıklandı.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2025 yılı 4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, Manisa Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici politikalar ile aktif işgücü programları ele alındı.

"İstihdam oranı yüzde 53,1"

Toplantıda konuşan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, 2024 yılı TÜİK verilerine göre Manisa'da işsizlik oranının yüzde 6,3, istihdam oranının yüzde 53,1, işgücüne katılım oranının ise yüzde 56,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Tufan, 2025 yılı ocak-eylül döneminde 63 bin 672 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini, 9 bin 780 işyeri ziyareti yapıldığını ve 22 bin 284 kişinin de işe yerleştirildiğini açıkladı.

Kadın istihdamına özel destek

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi kapsamında bugüne kadar 67 firma ile protokol imzalandığını ve 167 kadının projeden faydalandığını belirten Tufan, ayrıca İşbaşı Eğitim Programları ile 678 kişinin meslek sahibi olduğunu ifade etti.

İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında ise 134 programın devam ettiğini anlatan Tufan, 4 bin 738 katılımcının projede yer aldığını söyledi.

Eğitim ve tarım sektörü de gündemdeydi

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından mesleki eğitim politikaları üzerine bir sunum yapıldı. Uğurelli, mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında istihdama katılımının artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına sunum yapan İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ise 'Tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam imkanları' konulu sunumuyla kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantı, istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılacak yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. - MANİSA

