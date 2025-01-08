Manisa'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2025 yılı 1. Olağan Toplantısı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak Başkanlığında kurul üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa'nın işsizlik oranında Türkiye ortalamasının altında kaldığı iş gücüne katılımın da Türkiye ortalamasının üstünde olduğu vurgulandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak yapmış olduğu açılış konuşmasında toplantının amacını; il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsadığını belirtti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2024 yılı ocak-aralık dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Günseli Tufan, en son açıklanan TÜİK Türkiye geneli iş gücü piyasası verilerine göre 2024 yılı ekim dönemi işsizlik oranının yüzde 8,8 istihdam oranının yüzde 49,9 işgücüne katılım oranının da yüzde 54,7 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Tufan açıklamaların devamında, il bazında açıklanan son TÜİK verileri olan 2023 yılı itibariyle Manisa'da işsizlik oranının yüzde 6,3 işgücüne katılım oranının yüzde 57,4 istihdam oranının ise yüzde 53,8 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Manisa'nın da içinde bulunduğu TR33 Kalkınma bölgesi (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) güncel istihdam rakamlarına göre bölgenin 2020 yılı işsizlik oranı yüzde 8,3, 2021 yılı işsizlik oranı yüzde 6,9 ve 2022 yılı işsizlik oranı yüzde 7,1 2023 yılı işsizlik oranının ise yüzde 7,1 olarak gerçekleştiğini kaydeden Tufan, 2024 yılı ocak-aralık dönemi itibariyle İl Müdürlüğünün Manisa'da sunmuş olduğu iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 73 bin 885 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 13 bin 160 işyeri ziyareti gerçekleştirildiği, kamu ve özel sektörde toplam 32 bin 344 kişinin işe yerleştirilmesi hususunda aracılık faaliyetinin yerine getirildiğini söyledi.

2024 yılı ocak-aralık dönemi il müdürlüğü iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 54 grupta 754 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendiğini vurgulayan Tufan, bunun yanında meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 178 eğitim kurumunun ziyaret edildiğini, 13 bin 967 kişiye de eğitim verildiğini söyledi.

Hayata geçirdikleri Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi ile şu ana kadar 29 firma ile protokol imzalandığını ve 80 katılımcının projeden faydalandığını anlatan Tufan, İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 173 adet program açıldığını ve 562 kişinin söz konusu programlar kapsamında işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesinin sağlandığını ifade etti. Tufan program dahilinde katılımcı zaruri gider ödemesi ve genel sağlık sigorta primlerinin karşılanması kapsamında 23 milyon 469 bin 191,72 TL destek sağlandığının altını çizdi.

Kadınlar, gençler, uzun süreli issizler, engelliler gibi özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere, işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik bu yıl ilk defa uygulanmaya başlanan İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında 33 program açılarak 2 bin 18 programdan faydalandırıldığını açıklayan Tufan, işsizlik ödeneğinden ise 13 bin 187 kişinin yararlandığını belirtti.

İl Mesleki Eğitim Politikaları gündemi kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından yapılan sunumda ise, 2024 yılı faaliyetleri ile birlikte çeşitli eğitim kurumlarına ve eğitim programlarına dönük süreçler, yapılan iş ve işlemler ele alındı. Uğurelli ayrıca, eğitim ve istihdam ilişkisi kapsamında mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası kendi alanlarında istihdama katılmaları ile ilgili hususlarda da bilgi paylaşımında bulundu. - MANİSA