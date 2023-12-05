Manisa'da Hayvan İçme Suyu Göletleri Üreticilere Destek Oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvancılıkla uğraşan üreticiler için hayata geçirilen hayvan içme suyu göletleri, tüm gününü arazide geçiren mera hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanları için de can suyu oldu. Yapılan çalışmalarla yalnızca 2023 yılında 8 ilçede, 27 mahalleye, toplam 31 adet yeni hayvan içme suyu göleti kazandırılırken, 2014 yılından bu yana toplam 210 adet yeni gölet yapılmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvancılıkla uğraşan üreticiler için hayata geçirilen hayvan içme suyu göletleri, tüm gününü arazide geçiren mera hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanları için de can suyu oldu. Yapılan çalışmalarla yalnızca 2023 yılında 8 ilçede, 27 mahalleye, toplam 31 adet yeni hayvan içme suyu göleti kazandırılırken, 2014 yılından bu yana toplam 210 adet yeni gölet yapılmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleriyle çiftçiye önemli destekler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerinin özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna ulaşmalarını sağlamak için yeni hayvan içme suyu göleti inşası ile mevcut göletlerin temizliğini gerçekleştirerek, mera hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanları için de can suyu oldu. Yapılan çalışmalarla 2014 yılından bu yana il genelinde toplam 210 adet yeni hayvan içme suyu göleti kazandırıldı.

Kamu kaynakları verimli kullanılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 2023 yılında 8 ilçe ve 27 mahallede toplam 31 adet yeni hayvan içme suyu göleti inşaatı tamamlanarak, üreticilerin hizmetine sunuldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile yeni gölet yapımı için gerekli olan kurum izinleri Daire Başkanlığımıza bağlı personelimiz tarafından takip edilmekte ve inşaatlar kendi ekipman ve personellerimiz tarafından yapılarak daha ucuza mal edilmekte olup kamu kaynaklarının verimli kullanımı sağlanmaktadır. Yeni gölet yapım çalışmaları 2024 yılında da artarak devam edecektir" dedi. - MANİSA