Manisa'da Hafriyat Yüklü Araçlara Denetim: 242 Bin 499 TL Cezai İşlem Uygulandı

Manisa'da yapılan denetimlerde hafriyat yüklü araçlardan kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Hız sınırını aşan 39 araç sürücüsüne, takograf bulundurmayan 28 araç sürücüsüne ve diğer kanun maddelerine uymayan 33 araç sürücüsüne toplamda 242 bin 499 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir araç da trafikten men edildi.

Manisa'da 3 gün boyunca denetlenen hafriyat yüklü araçlardan kurallara uymayanlara ceza yağdı. 39 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 28 araç sürücüsüne takograf bulundurmamaktan 33 araç sürücüsüne de diğer kanun maddelerinden toplam 242 bin 499 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 10-11-12 Ekim 2023 tarihlerinde 31 ekip 63 personel ile il genelinde gerçekleştirilen hafriyat taşıyan araçlar denetiminde 1.255 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 100 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığı kaydedildi. 28 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 28 araca takograf bulundurmamaktan 33 araca da diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 100 araç sürücüsüne 242 bin 499 TL idari para cezası uygulanırken 1 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA