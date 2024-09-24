Manisa'da Günde 400 Ton Üzüm Kesimi Yapılıyor

Üzüm hasadının aralık ayının sonuna kadar devam ettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her gün 400 ton sofralık üzümün kesimi yapılarak yurdun dört bir köşesine gönderiliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde günde 400 ton Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm kesilerek pazarlara ulaştırılıyor. Dünyaca ünlü Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm bağlarından günde 400 ton yaş üzüm kesilerek yurdun dört bir yanına gönderildiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasından günde 400 ton Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm kesilerek çeşitli illere ve turistik yörelere gönderiliyor. Şuanda üzümlerin kalitesine göre bir kilo sultaniye üzümün yerinde fiyatı 25-50 lira arasında değişiyor. İyi üzüme iyi para veriliyor. Bu arada örtü altındaki bağlarımızdaki üzümler ise bekletiliyor. İhracatçılar kesimde ağır gidiyor. Sarıgöl'de günlük 50 kamyon üzüm sevki yapılıyor. Red Globe üzümü de piyasada 40-45 lira arasında satılıyor. Şaraplık üzüm ise 12 liraya yükseldi. TARİŞ şaraplık üzüm alımı yapıyor ancak ortaklarından alıyor." dedi. - MANİSA