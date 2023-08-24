Manisa'da Gıda Denetimleri Artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı üzerine Manisa'da toplu tüketim yerlerindeki denetimler sıkılaştırıldı. Üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 81 ilde toplu tüketim yerlerindeki denetimlerin sıkılaştırılması talimatını vermesinin ardından Manisa'da da gıda denetimleri artırıldı.

Rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten 21 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Denetimlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla; lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırıldı. 21 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihleri arasında üç hafta boyunca 17 ilçemizde eşzamanlı gerçekleştirilecek bu denetimlere İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli 216 kontrol görevlisi personelimiz katılım sağlıyor. Denetimlerde özellikle toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı; izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik kontroller gerçekleştirilecek, mevzuata uygun olmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu denetimlerin yanı sıra rutin gıda denetimleri de aralıksız sürdürülecektir" dedi. - MANİSA