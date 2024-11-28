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Manisa'da Erken Ürün Verimi: Üzüm Asması Mayıs'ta Üzüm Salkımı Verdi

Manisa'da Erken Ürün Verimi: Üzüm Asması Mayıs'ta Üzüm Salkımı Verdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, mayıs ayında diktiği Red Globbe asmasında 3 yıl içinde ilk kez üzüm salkımı bulunca şaşkınlık yaşadı. Hakan Sarıkaya, böyle bir duruma daha önce tanık olmadığını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde bir üzüm üreticisi mayıs ayında bağına diktiği asma çubuklarından birinin üzüm salkımı verdiğini görünce hayretler içinde kaldı. Üretici, 3 yıldan önce ürün vermeyen asmanın üzüm vermesine ilk kez tanıklık ettiğini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde üzüm üreticisi olan Hakan Sarıkaya, mayıs ayında başka bir bağdan Red Globbe üzüm budaması yapılırken topladığı ve köklendirdiği çubukları mayıs ayında kendi bağına dikti. 18 dekarlık bağında kışlık bakım yaparken bir asmada üzüm salkımı oluştuğunu gören Sarıkaya, hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, "Emcelli Mahallesinde Göztepe mevkiindeki tarlama bu yılın mayıs ayında 3 bin 500 adet Red Globbe cinsi üzüm diktik. Şuan bağımızın içerisindeki taşları toplarken, kışlık bakımı yaparken bir Red Globbe cinsi asmasında üzüm salkımı buldum. Hayretler içinde kaldım. Bu üzüm türü 3 yıl sonra ürün vermeye başlar. Böyle bir olayı ilk kez gördüm" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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