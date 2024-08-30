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Manisa'da Domates İhracatına İadesi Yardımı

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Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla Manisa'da üretilen domates için ihracat iadesi yardımı yapılacak. Bu karar sayesinde hem ihracatçılar ürünlerini yurtdışına götürebilecek hem de salçalık domates üreticileri yüksek fiyatlardan satış yapabilecek.

Manisa'da oldukça geniş bir alanda üretimi yapılan domates için Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla ihracat iadesi yardımı yapılacak. Alınan kararla hem ihracatçılar ürünlerini yurtdışı pazarlara götürebilecek hem de salçalık domates üreticileri ürünlerini yüksek fiyatlardan satabilecek.

Manisa'da 2023 verilerine göre 104 bin 410 dekar alanda salçalık domates tarımı yapılıyor. 104 bin 410 dekardan 26 bin dekarı kurutmalık domates için ayrılan Manisa'da özellikle ihracata giden domates üretimi önemli bir kazanç kapısı haline geldi. Filipinler, Hollanda, Letonya, Litvanya, Tayland, Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracatı yapılan kurutmalık domates Sultani çekirdeksiz üzümüyle ünlü Manisa'da büyük önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla hem üreticiler hem de dış pazarlara açılmak isteyen ihracatçılar için sevindirici haber geldi. 15 Ağustos 2024 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek domates mamulleri ihracatında, kurutulmuş domatesler için ton başına 10 bin TL/ton, konserve domatesler (tüm veya parça halinde) için 7 bin 500 TL/ton, domates salça için 5 bin TL/ton, domates ketçabı için 4 bin 500 TL/ton, mahsup sistemi kapsamında ihracat iadesi yardımı sağlanacak. Öte yandan, ihracatçıların desteğin tamamından yararlanılabilmesi için, desteğe konu ihracatta kullanılacak domatesin 2,40 TL ve üzerinde tedarik edilmesi gerekeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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