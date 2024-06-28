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Manisa'da çıkan orman yangınında zarar gören üreticilere yem ve büyükbaş hayvan desteği

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören üreticilere yem ve büyükbaş hayvan desteği verildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangından zarar gören üreticilere 25 ton yem desteği ile yangından 1 ineği kurtarılamayan üreticiye büyükbaş hayvan desteğinde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören üreticilere yem ve büyükbaş hayvan desteği verildi.

Salihli'nin Dibekdağı mevkiinde geçtiğimiz hafta cuma günü saat 11.30'da çıkan yangında 300 hektar ormanlık alan ile tarım arazileri zarar görmüştü. Yaklaşık 15 saatte kontrol altına alınan orman yangınının ardından Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde üreticilere yönelik destekler devam ediyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangından zarar gören üreticilere 25 ton yem desteği ile yangından 1 ineği kurtarılamayan üreticiye büyükbaş hayvan desteğinde bulundu.

"Üreticilerimiz çok kıymetlidir"

Törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Yağbasan ve Karasavcı mahallelerimizde meydana gelen yangından bir işletmemiz de zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bu işletmemizde bir adet büyükbaş hayvanımız kurtarılamamıştı. Ayrıca işletmemizdeki samanlar da yanmıştı. Bu kayıpları telafi etme adına müdürlüğümüz hemen harekete geçti. Aynı ırktan holstein ırkı hayvanımızı işletme sahibimize teslim ediyoruz. Üreticilerimiz bizim için çok kıymetli. Üreticilerimiz üretimde kalsın, üretmeye devam etsin diye gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın her zaman talimatıdır. Bu tür durumlarda çiftçimizin sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Bu yardımla birlikte Yağbasan ve Karasavcı mahallelerimizdeki üreticilerimize de yardımlarımız devam ediyor. Yangın nedeniyle çevredeki tüm otlatma alanları yok olmuş durumda. Şu ana kadar 25 tonluk bir yardımımız oldu. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyük bir felaket yaşadık"

Yangında holstein ırkı hayvanını kaybettiğini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü'nün kısa süre içerisinde kendisine her türlü desteği sağladığını ifade eden üretici Sefa Yağcılar ise, "Büyük yangın nedeniyle ağılımızda bulunan samanlarımız tamamen yandı. Bir büyükbaş hayvanımızı da kaybettik. 2.5 yaşında bir buzağımız da yaralandı. Sağ olsunlar yangından sonra hemen bizimle temasa geçen müdürlüğümüz, bugün itibariyle tüm zararımızı telafi etti. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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