Manisa'da Çiftçiler Slaj Yem Hazırlığına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde besicilik yapan çiftçiler, mısır bitkisinden slaj (turşu) yem hazırlıklarına başladı.

Hasadı yapılan mısır bitkileri, tarlada makinelerle ezildikten sonra kasalarla çukurlara ya da açık alanlara dökülüyor. Üzeri örtülen yem, yaklaşık 15-20 gün süren fermantasyonun ardından besi hayvanlarına verilmeye başlanıyor.

Halk arasında "turşu yem" olarak bilinen slaj yem sayesinde süt veriminde yüzde 10-15 oranında artış sağlandığını belirten Sarıgöl Alemşahlı Mahallesi'nden besici Ahmet Ur, şunları söyledi:

"Besicilik yapmaktayım. Bu nedenle kendime ait tarlamda mısır yetiştirdim. Şimdi hasadını yaparak slaj (turşuluk) yem hazırlıyorum. Süt verimini artırmakta ve kasaplık hayvanlar için de faydalı oluyor. Turşuluk yem, üzeri iyice örtüldüğünde 15-20 gün içinde taze olarak hayvanlarımıza veriliyor."

Slaj yeminin sadece mısırdan değil, yonca, fiğ ve ayçiçeğinden de yapılabildiğini aktaran Ur, "Turşuluk yemi kendimiz hazırladığımız için daha hesaplı olmaktadır." dedi. - MANİSA