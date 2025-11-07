Manisa'da Çiftçi Safran Üretimine Başladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir çiftçi, deneme amaçlı ektiği safran bitkisinden 150 gram ürün elde etti. Gelecek yıl daha fazla üretim yapmayı planlıyor.
Baharat, gıda boyası ve ilaç yapımında kullanılan safran çiçeğinin Demirci'nin iklim koşullarında üretimini denemek isteyen Şerif Artuç, temin ettiği safran soğanlarını eylül ayında arazisine dikti.
Kasım ayı başında çiçeklenmeye başlayan bitkiden 150 grama yakın ürün elde edildi.
Üretici Şerif Artuç, "Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirip ticaretini yapmayı hedefliyorum." dedi.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Ekonomi