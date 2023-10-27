Manisa'da Cennet Hurması Hasadı ve Kurutma İşlemleri Başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde yoğun bir şekilde yetiştirilen cennet hurması hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Yaş meyvesi 15 TL'den satılan meyvenin kurusu ise bu sene 200 TL'den alıcı buluyor. Üreticiler, diğer çiftçilere cennet hurması yetiştiriciliğine başlamalarını tavsiye ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde yoğun bir şekilde yetiştirilen cennet hurması hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Yaş meyvesi 15 TL'den satılan meyvenin kurusu ise bu sene 200 TL'den alıcı buluyor. Geçen yıl yurtdışından gelen taleplere yetişemediklerini belirten üreticiler ise diğer üreticilere üzüm bağlarını sökerek cennet hurması yetiştiriciliğine başlamalarını tavsiye etti.

Gemide çalışan Alaşehirli bir denizcinin, tatil dönüşü evinin balkonunda kuruttuğu cennet elması kurularını arkadaşlarına hediye olarak götürmesiyle başlayan, Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesindeki cennet elması kurusu üretimi bugün dünya pazarlarında kendine önemli bir yer buldu. Kavaklıdere Cennet Hurması olarak adlandırılan cennet elması kurusunun satışını yapan Recep Kılıç, serasında kuruttuğu cennet hurmalarını yurt içi ve yurt dışında pazarlıyor.

Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Recep –Sevim Kılıç çifti evlerinin bahçelerinde kurdukları sera ile cennet hurması ticareti yapıyor. Kendi bahçelerinden topladıkları ve mahalle sakinlerinin bahçelerinden satın aldıkları cennet elmalarını topladıktan sonra soyan ve seraya asarak kurutan Kılıç çifti yurt içinde ve yurt dışına cennet hurması kurusu pazarlıyorlar.

Kadın işçiler cennet elmasının rekoltesinin düşük, ama kaliteli olduğunu dile getirirken, enflasyonun yüksek olduğunu, mazot ve işçi ücretlerinin ise yüksek olduğu şikayetinde bulundu.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Bahçede dalından toplayan ve serada soyan olmak üzere günde ortalama 20 işçi istihdam eden Recep Kılıç, "Denizci bir arkadaşımızın 2014 yılında, tatile geldiğinde balkonunda kuruttuğu, cennet elması kurularını arkadaşlarına götürmesiyle başlayan 'Kavaklıdere Cennet Hurması' serüveni, günümüzde bütün dünyanın tanıdığı bir meyve haline geldi. 2016 yılında iç pazarda pazarlamak üzere başladığımız cennet hurması satışlarına artık yetişemiyoruz. Geçen yıl Moskova'dan 15 -20 ton Kavaklıdere Cennet Hurması talebi aldık, ancak talepleri karşılayamadık. Bölgemizde yaklaşık 800 dönüm alanda cennet elması yetiştiriliyor. 240 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz üzüm bağlarını söküp, cennet elması üretimine dönüyor. Çünkü cennet elması ekonomik olarak daha karlı. Geçen yıl 4 ton cennet elması kurusu üretimi yaptım. Bu yıl hedefimiz 6 tonu geçmek. Geçen yıl 7 TL'ye aldığımız cennet elmasının kilosu bu yıl 15 TL. Henüz piyasa açılmadı ama bu yıl cennet elması kurusunun fiyatı 200 TL civarında olacak. Ürettiğimiz ürünleri şu anda ihracatçı firmalarla görüşüyoruz. Henüz sezon tam başlamadı. Geçen yıl Almanya ve Hollanda'ya ürün gönderdik. Bu yıl daha çok alternatif var, pazar bulma sıkıntımız yok ancak ürün yetersiz kalıyor. Çiftçilerimizin, üzüme alternatif ürün olarak, cennet elmasını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Recep Kılıç'ın en büyük destekçisi ve yardımcısı olan eşi Sevim Kılıç ise şunları söyledi: "Eşim bahçe işlerini, toplama ve soydurma işlerini yapıyor. Bende soyulan ve askıya asılacak olan cennet elmalarını aparatlara takıyorum ve kurutmaya bırakıyorum. Böylece eşime destek oluyorum." - MANİSA