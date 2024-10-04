BYD, Manisa'da Fabrika İnşaatı İçin Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Manisa'da yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD için tahsis edilen arazide altyapı hazırlıkları sürüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci tamamlandı.

Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin 2026 yılında Manisa'da üretime başlayacağını açıklamıştı.