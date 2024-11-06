Manisa'da 80 Kilogram Ağırlığında Devasa Kabaklar Yetiştirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşından aldığı tohumları yaz başında üzüm bağının kenarına eken bir çiftçi tanesi 80 kilogram gelen 8 devasa kabak yetiştirdi. İki kişiyle taşınan kabaklar ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde oturan Mehmet Kahveci isimli üretici yaz arkadaşından aldığı tohumları yaz aylarının başında üzüm bağının kenarına dikti. Bol sulama yapılan bağda tanesi 80 kilogram gelen 8 adet devasa kabak yetişti. Kabakları toplayıp traktör sepetine iki kişinin yardımıyla anca taşındıklarını kaydeden Kahveci, kendine yetecek tohum aldıktan sonra kabakları komşu ve akrabalarına dağıttı.

Gelecek yıllar için kendine tohum aldığını ifade eden Mehmet Kahveci şunları söyledi: "Bir yerden birkaç adet kabak tohumu buldum. Üzüm bağımın içerisine bunların tohumlarından toprağa gömdüm. 8 adet olmaya başladı ve sulandıkça büyüdü. Böylesi büyük bir kabağı ilk kez yetiştirdim. Adının sonradan California bal kabağı olduğunu öğrendim. Komşulara ve eş ve dostlara dağıtım. İnşallah gelecek yıl yine yetiştireceğim." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2020 yılında oda olarak uygulama tarlamızda yetiştirmek üzere California kabağının tohumundan getirdik. O yıl bir tanesi 60 kilogram geliyordu. Alemşahlı Mahallesi yayla olduğundan orada daha büyük olmuştur. Bol suyu seviyor. Bizim ürettiğimiz yıl oda olarak birçok çiftçimize beşer adet tohum dağıtık. Bu belki bizim dağıttığımız California bal kabağı tohumlarından olabilir." dedi. - MANİSA