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Manisa'da 2023 Yılı Şaraplık Üzüm Alımları Başladı

Ekonomi Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı şaraplık üzüm alımlarına başlandı. İskartaya çıkan üzümler kilosu 3 lira 25 kuruştan satılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı şaraplık üzüm alımlarına başlandı. Iskartaya çıkan üzümler kilosu 3 lira 25 kuruştan satılıyor.

Üzüm hasadının başlamasıyla birlikte Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ıskartaya çıkan üzümler alkol ve şarap yapımında kullanılmak üzere satılıyor.

Şaraplık üzüm alımlarına aralık ayının sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Yukarıkoçaklar Mahallesi Muhtarı Halil Duran, "2023 yılının ilk şaraplık üzüm alımlarına bugün başladık. Şaraplık üzümün kilosunu 3 lira 25 kuruştan almaya başladık. Şu an bağlarda yapılan ıskarta üzümler ve kamyonlara yüklenen üzümlerin çıktılarını satıyorlar. İlerleyen günlerde alımlarda yoğunluk olacak" dedi

Satın alınan üzümler sumalık olarak alkol ve şarap fabrikalarında değerlendiriliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

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