Manisa'da 103 Bin Bağımsız Bölümde Bina Risk Analizi Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde, Manisa'daki 17 ilçede 600 bin bağımsız yapının depreme dayanıklılık testi için imzalanan protokolün ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki 103 bin bağımsız bölümde bina risk analizi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde, Manisa'daki 17 ilçede 600 bin bağımsız yapının depreme dayanıklılık testi için imzalanan protokolün ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki 103 bin bağımsız bölümde bina risk analizi gerçekleştirildi.

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından, alınabilecek önlemler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi; Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile başlattığı ortak proje ile Türkiye'de en geniş ve detaylı geliştirilen program üzerinden bina risk analizlerinin tespiti yapılmaya başlandı. MCBÜ ile imzalanan protokol kapsamında Manisa'nın 17 ilçesinde 600 bin bağımsız yapının depreme dayanıklılık testini ücretsiz olarak yapmaya başlayan Büyükşehir ve Üniversite uzman ekipleri, bugüne kadar Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki 103 bin bağımsız bölümde deprem risk analizini tamamladı. Böylelikle bu iki merkez ilçedeki yapıların yüzde 80'inin analizinin tamamlandığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ve 30 milyon TL'nin üzerinde bütçe ayrılan çalışma kapsamında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Manisa İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 103 mühendise bu alanda eğitim verilerek, sertifika almaları sağlandı. Eğitim sürecinin ardından hızla saha çalışmasına başlayan ve 40 kişiden oluşan uzman ekipler, vatandaşlardan gelen başvurular kapsamında bina risk analizleri gerçekleştirdi. Binaların risk analizini yapan ekipler, sahadan topladıkları verileri Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne ulaştırdı. Gelen veriler ışığında ilgili bölümün akademisyenlerinden oluşan 10 kişilik ekip de, raporlama çalışması gerçekleştirdi.

"Manisa'nın röntgenini çekiyoruz"

Çalışmalarda, Manisa'daki tüm binaların tek tek inceleneceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ve Şehzadeler'deki incelemelerin tamamlanmasının ardından tüm ilçelerde program dahilinde çalışmalara devam edileceğini ifade etti. Proje çerçevesinde tüm il genelinde ücretsiz olarak bina risk değerlendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Cengiz Ergün; çalışmayla binaların röntgeninin çekildiğini ifade ederek, Manisa genelindeki yapılarla ilgili kentsel dönüşüm ve deprem risk haritasının oluşturulması noktasında önemli verilerin elde edileceğini söyledi. Başkan Ergün, MCBÜ akademisyenleri ve tüm teknik ekiplere bina risk değerlendirme çalışmalarına verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen program kapsamında vatandaşların taleplerinin toplanması için Manisa Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden https://harita.manisa.bel.tr/depreminceleme/ linki oluşturuldu. Bu link üzerinden vatandaşlar müracaatlarını yapabiliyorlar. Müracaat ekranı, web sitesinin yanı sıra her türlü mobil cihaza uyumlu olarak çalışıyor. Vatandaşlar, cep telefonu ya da tabletlerinden girerek de başvurularını yapabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra, ellerinde plan projesi olan bina yapıları öncelikli olmak şartıyla bütün binaların kontrolleri gerçekleştiriliyor. - MANİSA