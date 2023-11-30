Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı Projesi Üreticilere Destek Sağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan Tarım Makineleri Parkı Projesi kapsamında, üreticilerin hizmetine sunulmak üzere zeytin eleme makinesi, kestane-kozalak soyma makinesi ve zeytin kırma ve çizme makineleri üreticilerin yüzünü güldürdü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan Tarım Makineleri Parkı Projesi kapsamında, üreticilerin hizmetine sunulmak üzere Selendi ilçesinde üreticilerin hizmetine sunulan zeytin eleme makinesi; Demirci ilçesinde üreticinin hizmetine sunulan kestane-kozalak soyma makinesi ve Köprübaşı ilçesinde üreticinin hizmetine sunulan zeytin kırma ve çizme makineleri, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin ihtiyacı olan ancak satın almaları durumunda ekonomik anlamda yük olacak makinelerin satın alınarak, üreticinin hizmetine sunulması amacıyla başlattığı 'Tarım Makineleri Parkı Projesi' üreticilerin yüzünü güldürdü. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde satın alınan ve Selendi ilçesinde üreticilerin hizmetine sunulan zeytin eleme makinesi; Demirci ilçesinde üreticinin hizmetine sunulan kestane-kozalak soyma makinesi ve Köprübaşı ilçesinde üreticinin hizmetine sunulan zeytin kırma ve çizme makineleri, üreticilerinin elini rahatlattı. Sağlanan makine desteğiyle ürünlerini verim kaybı yaşamadan işleyen üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirdikleri 'Tarım Makineleri Parkı Projesi' ile çiftçilere önemli bir destek sağladıklarına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Bu makineler, üretimin artmasını ve daha verimli olmasını sağlama açısından önem arz ediyor. Çiftçilerimizin daha az iş gücüyle daha fazla ürün elde etmesine ve buna bağlı olarak daha fazla kazanç sağlamasına da yardımcı olma imkanı doğuruyor. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilerimize desteklerimiz her alanda devam ediyor. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" dedi. - MANİSA