Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de Meyve Üreticilerine 9 Bin Kasa Desteği Sağladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce başlattığı 'Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği' projesini Salihli'de sürdürdü. Salihlili üreticilere 9 bin kasanın dağıtıldığı programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tarımın, ziraatın ve hayvancılığın önemini bilerek, proje ve yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

2023 yılında Büyükşehir Belediyeleri arasında tarıma ve kırsal kalkınma projelerine bütçesine oranla en yüksek payı ayıran Büyükşehir Belediyesi olan ve bu yönüyle tüm kamuoyunun takdirini kazanırken; üreticilerin de yüzünü güldüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda uygulamaya aldığı 'Meyve üreticilerine 120 bin kasa desteği' projesini Salihli'de sürdürdü. Salihli İtfaiye Amirliği'nde 900 meyve üreticisine yüzde 100 hibeli 9000 adet meyve kasası dağıtıldı. Meyve kasası dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Sözer'den teşekkür

Salihli'deki meyve kasası dağıtım töreninde açılış konuşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer yaptı. Sözer, "9 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçemize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edecek. Cengiz Başkanımız ve Zeki Başkanımız, kırsal mahallelerdeki çiftçilerimiz için büyük işler yapmaya çalışıyorlar. Cengiz Başkanımıza sizlerin adına çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanındalar. Kelter, kasa, fidan desteği, sera, üzüm bezi desteği gibi konularda hiçbir zaman çiftçimizi yalnız bırakmıyorlar. Yapılan bu desteklerin çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Öztozlu: "Üreticilerimize desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz"

Sözer'in ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Öztozlu, "Kasa dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurulduğu ilk günden bugüne kadar tarıma, ziraata, kırsala bütçesinden en fazla payı ayıran Büyükşehir Belediyesiyiz. Yaptığımız projelerle diğer Büyükşehir ve il belediyelerine örnek oluyoruz. Bununla da çok gurur duyuyoruz. Bizim anlayışımız Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü Milletin Efendisidir' düsturu ve Cengiz Başkanımızın talimatları ile onlarca projeyi teker teker hayata geçiriyoruz ve bununla da çok mutlu oluyoruz. 2023 yılı içerisinde başlattığımız toplam 38 farklı destek ve projemiz devam ediyor. Başkanımız toplam bütçemizi 122 milyon lira olarak açıkladı ama ilave gelen projelerle KDV dahil 150 milyona dayandık, helali hoş olsun. Kasa dağıtımında da 100 bin olarak başlamıştık, sizlerden gelen yoğun talep üzerine 120 bine çıkarttık. Bu 120 bin kasanın da 9000 tanesi Salihli'deki üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Geride bıraktığımız pandemi dönemi, küresel ısınma, kuraklık derken Rusya Ukrayna Savaşı, bütün dünyaya tarımın ziraatın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha hissettirdi. Biz de bunun farkında olan bir belediye olarak tarıma, ziraata, hayvancılığa desteklerimiz katlanarak devam ediyor, devam da edecek. Kasa dağıtım törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun konuşmasının ardından, Salihli'deki 900 meyve üreticisine yüzde 100 hibeli olarak 9000 adet meyve kasası dağıtıldı. Üreticiler, kendilerine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA