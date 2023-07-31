Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet Alım Personeline Yüzde 112,5 Maaş Artışı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 4 bin 500 hizmet alım personelini ilgilendiren maaş zamları açıklandı. Başkan Ergün, yüzde 112,5 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, en düşük ücretin 15 bin 884 TL olduğunu belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 4 bin 500 hizmet alım personelini ilgilendiren maaş zamları açıklandı. Başkan Ergün, yüzde 112,5 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yeni düzenlemeyle Büyükşehir Belediyemizde en düşük ücret 15 bin 884 TL olmuştur. Bu rakam minimum vereceğimiz ücrettir. Personel sayımızın yüzde 61'ine tekabül eden 2 bin 700 personelimiz ise ortalama 16 bin 624 TL gibi daha üst seviyeden maaş alacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirakleri olan şirketlerde çalışan hizmet alım personelini ilgilendiren maaş zamları açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede 4 bin 500'ü bulan personelinin refah seviyesini yükseltmek ve enflasyona ezdirmemek için en düşük ücreti 15 bin 884 TL'ye yükselttiklerini ifade ederek, "2022 yılı Aralık ayında personelimiz 7 bin 473 lira alıyordu. Temmuz ayında yaptığımız düzenlemeyle yüzde 112,5'lik bir artış gerçekleştirdik. Yaptığımız bu düzenlemeyle personelimizin alacağı en düşük ücret, 2023 yılının Temmuz ayı itibariyle 15 bin 884 TL olmuştur. Bu rakam, minimum vereceğimiz ücrettir. Personel sayımızın yüzde 61'ine tekabül eden 2 bin 700 personelimiz ise ortalama 16 bin 624 TL gibi daha üst seviyeden maaş alacaktır. Güle güle harcasınlar" dedi.

2022 yılı Haziran ile 2023 yılı Haziran arasındaki Türkiye'de gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 59,95 olduğunu belirten Başkan Ergün, 2022 yılı Aralık ile 2023 Haziran enflasyon oranının ise yüzde 19,77 olduğunu sözlerine ekleyerek, "Biz, bugüne kadar personelimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve refah seviyesini sürekli yükselttik. İnşallah ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu vesileyle 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak yeni ücretlerin değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm çalışanlarımıza Manisa'mıza sağladıkları katkılar ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA