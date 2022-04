Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlattığı üreticilere gübre dağıtımında son töreni merkezde yaparak, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan üreticilere gübrelerini teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği destek çerçevesinde üreticilere desteğini sürdürüyor. Yüzde 75 hibe destekli yapılan gübre desteği çerçevesinde Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde toplamda 26 bin 500 kilogram gübre, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Turgutlu ilçesinde 4 ton, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde düzenlenen dağıtımı töreni ile de Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki üreticilere 22 bin 500 kilogram olmak üzere toplamda 26 bin 500 kilogram gübre üreticilere dağıtıldı. Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Protokol üyeleri üreticilere seslendi

Törende açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, yapılan desteğin üreticilere katkı sağladığını belirterek, "Cengiz Ergün başkanımızın çiftçilerimizi düşünüyor olması bizleri sevindirmiştir. İnşallah seneye daha fazla olur. Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir katkısı olduğunu belirterek, "Manisa'da bereketli topraklarda, Gediz Ovası gibi tarımsal zenginliği içeren bu topraklarda tarımla ilgili yapılan her proje çok özel anlam içeriyor. Dolayısıyla biz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bütün projelerde ya paydaş ya da destekçi olarak yer alıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile özellikle son iki yıldır Manisa'da tarım adına güzel projeler yapıyoruz. Bazen de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projeleri destekliyoruz. Bizim ekiplerimiz ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bir arada çatı proje gerçekleştiriyorlar. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyesi'ndeki kırsal hizmetler birimindeki arkadaşlarla da projeler gerçekleştiriyoruz. Manisa'da tarım adına çok güzel projeler yapılıyor, bugün de tarımla ilgili bir dağıtım töreninde bulunuyoruz. Gübre bugün için çiftçilerimiz adına çok önemli. Anlamlı bir proje olmuş. Bu projede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür projelerin de daha fazla kaynakla, artarak devam etmesini istiyorum. Her proje her iş, sahada, üreticimiz nezdinde büyük bir karşılık bulur. Bunun herkesin anlamış olduğunu tahmin ettiğim bir süreci de yaşıyoruz. Manisa'da bu projelerin sahada çok önemli etkiler getirdiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir belediyesinin kırsala desteği artarak devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek, "Yaşamış olduğumuz Pandemi süreci ve yakınımızda devam eden savaş süreci bizlere bir kez daha tarımın, kırsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile bizler kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' düsturuyla hareket ediyoruz. Başkanımız, 10 milyon liralık kırsal kalkınmaya artı 17 milyon lira ilave ederek toplamda 27 milyon liralık kırsal kalkınmayı destekleme paketi açıkladı. Bu paketin içinde de 3 milyon 122 bin lirayla gübre dağıtımı yer alıyor. Bugün burada 291 ton gübrenin son dağıtım töreniyle yaklaşık 4 bin çiftçimize gübrelerini ulaştırmış olacağız. Sadece gübre dağıtımı değil, üzüm üreticilerine 100 bin adet kertel dağıtılması için talimatları verdi. Kertelin ardından zeytin kasası dağıtımı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz arasında bulunan 8 ilçemizde toplam 100 bin adet elma sirkesi dağıtımını yapacağız. Bu sene 200 baş damızlık koç dağıttık. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla bu sayı önümüzdeki sezona 500 yükseltildi. Tarım İl ve Orman Müdürlüğü ile yazışmalarımızı yaptık, tahsislerimiz gerçekleştirildi. Önümüzdeki sezon 500 adet koçumuzu dağıtacağız. Yine Tarım müdürlüğümüz ile ortak 100 bin adet meyve fidanı toprakla buluşturmuştu. Bu sayıyı başkanımız 250 bin adet olarak revize etti. Önümüzdeki sezon 250 bin adet meyve fidanı dağıtımı yapacağız. Kırsal kalkınmanın olmazsa olmazı kapalı sistem sulama için şu anda ihale sürecinde olan yaklaşık 40 bin metre sulama borusunu da kooperatiflerimize bilabedel teslim edeceğiz. Sera yapımları, hayvan içme suyu göletleri yapımı ve temizliği, arıcılarımıza verdiğimiz destekler, taral doldurma tesisleri yapımı ve çilek üreticilerine yapmış olduğumuz desteklerimiz devam edecek. Gündemimiz tarım, gündemimiz çiftçi kardeşlerimiz, gündemimiz kırsal kalkınma, gündemimiz destekleme. Başkanımız Cengiz Ergün başımızda olduğu sürece kırsal kalkınmaya destekler artarak devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Mahalle muhtarlarından Başkan Ergün'e teşekkür

Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesi Muhtarı Ramazan Şenli, İlyasçılar Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kartal, Beydere Mahalle Muhtarı Ramazan Çetinkaya ve Babasüleymanlı Mahalle Muhtarı İrfan Kayataş yapılan gübre dağıtımlarıyla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, dağıtımı yapılan gübrelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından, başvuruda bulunan üreticilere gübreleri teslim edildi. Araçlarıyla tören alanına gelen üreticiler, araçlara yükledikleri gübreler ile törenden ayrıldı. - MANİSA