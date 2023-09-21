Manisa Büyükşehir Belediyesi, dolu ve sağanak yağıştan etkilenen çiftçilere sera naylonu desteği sağladı

Akhisar'ın Çamönü Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası seraları zarar gören çiftçileri Manisa Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, dolu yağışından etkilenen 124 üreticiye 13 ton sera naylonu desteği verildi.

Akhisar'ın Çamönü Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası seraları zarar gören çiftçileri Manisa Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, dolu yağışından etkilenen 124 üreticiye 13 ton sera naylonu desteği verildi.

Akhisar ilçesinde 4 Eylül tarihinde etkili olan dolu ve sağanak yağış Çamönü Mahallesi'nde seralara zarar verdi. Afetin ardından, dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Tespit çalışmalarının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yaralarını hızla sararken, seraları zarar gören 124 üreticiye de toplamda 13 ton sera naylonu desteğinde bulundu. Çamönü Mahallesi'nde düzenlenen teslim programına, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Karakoyun, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Geçmiş olsun dileklerini iletti

Düzenlenen programda konuşan Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Karakoyun, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlanan bu desteğin önemine değindi.

"Seraları zarar gören çiftçilerimiz için hızla sera naylonu alımı yaptık"

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, her daim üreticinin yanlarında olduklarına dikkat çekerek, "Meydana gelen afetin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber harekete geçtik. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatıyla da çiftçilerimizin yaralarının sarılması amacıyla seraları zarar gören çiftçilerimiz için hızla sera naylonu alımı yaptık. Düzenlenen bu törenle de 124 üreticimize 13 ton sera naylonu teslim ediyoruz. Çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - MANİSA