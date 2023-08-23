Manisa Büyükşehir Belediyesi 2023 sathi kaplama asfalt sezonunu tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayının ikinci yarısında başlattığı 2023 sathi kaplama asfalt sezonu istikametinde il genelinde 500 kilometrelik yol ağını asfaltladı. Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlamalarını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 6 ekip, 300 personel, 250'yi bulan araç ve iş makinesi filosuyla 750 kilometrelik asfalt hedefini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, 2023 yılı asfalt sezonu dahilinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları istikametinde yol ağlarında sorun yaşanmaması, trafik güvenliğinin sağlanması, Manisalıların daha konforlu yollarda ulaşım sağlamalarını hedeflediklerini belirten Kuruçay, 6 ekip, 300 personel, 250 araç ve iş makinesi filosuyla hizmet verdiklerini söyledi.

"En kısa zamanda 750 kilometrelik hedef tamamlanacak"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "2023 yılı sathi kaplama sezonunda hedefimiz, Başkanımız Cengiz Ergün'ün ifade ettiği üzere 750 kilometre yol ağını asfaltlamak. Ağustos ayı başı itibariyle bu hedefin 300 kilometrelik kısmını tamamlamıştık. İçinde bulunduğumuz ay sonu itibariyle 500 kilometrelik kısmın çalışması tamamlanmış durumda. Bu hafta çalışma günleri içerisinde 550 kilometrelik kısmını tamamlayacağız. Asfalt sezonu içerisinde bu 750 kilometrelik hedefi tamamlayarak, vatandaşlarımız açısından önem arz eden, dokunulması gereken, üst kaplamasında yenilemeler gereken yerlerde çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu bölgedeki çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA