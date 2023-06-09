Manisa Asma Yaprağı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Manisa asma yaprağı tanıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, ürünün kalitesi, niteliği ve gelenekselliğinin korunacağını, pazarlama olanaklarının artacağını, katma değer kazanacağını kaydetti.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen "Manisa asma yaprağı" törenle tanıtıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki törende, coğrafi işaretle asma yaprağının tanınırlığının artacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de asma yaprağı için 2021'de yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun yaklaşık 3 ay önce sonuçlandığını dile getirerek, "Manisa asma yaprağı"nın çok koyu olmayan yeşil rengi, ince, az tüylü ve çoğunlukla dilimsiz, damarsız veya az damarlı özelliğiyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki asma yapraklarından ayrıldığını ifade etti.

Manisa'dan 36 ülkeye salamura asma yaprağı ve sarma ihraç edildiğine dikkati çeken Öztürk, Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği asma yaprağından 13,5 milyon dolar, yapraktan üretilen sarma ve dolmadan ise 135 milyon dolar döviz girdisi sağladığını, söz konusu ihracatın önemli bölümünün de ildeki işletmelerden yapıldığını aktardı.

Asma yaprağının üreticiye büyük katkı sunduğunu vurgulayan Öztürk, coğrafi işaret tesciliyle ürünün kalitesi, niteliği ve gelenekselliğinin korunacağını, pazarlama olanaklarının artacağını, katma değer kazanacağını kaydetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da eski yıllarda kıymeti bilinmeyen ve asmalardaki üzümlerin daha iyi güneş alıp olgunlaşması için koparılıp atılan yaprağın ekonomik bir ürüne dönüşmesi ve tescilinin alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yaprağın tescillenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, şehrin yeni bir marka kazandığını anlattı.