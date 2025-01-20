Mangalın Yıldızı 'Tirsi' Balığı Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Mangal söndüren balık: Tirsi

DÜZCE - Karadeniz'in en gözde balıklarından olan ve içerdiği yağ oranıyla 'mangal söndüren balık' olarak bilinen tirsi, hamsi ve mezgitten sonra en çok rağbet gören balık oldu.

İstavritten daha iri, sardalya ile akraba olan tirsi balığı, ince ve rahatsız etmeyen kılçıklarının bile yenebileceği kıvamda. Aşırı yağ barından bu balık, lezzetiyle kendisine hayran bırakıyor. Uygun fiyatıyla da her keseye uygun olan tirsi, yüksek omega ve B12 vitamini açısından en zengin balık türlerinden biri. Tirsi, sezon boyunca bir görünüp bir kaybolan hamsiden umduğunu bulamayan balıkçıların tezgahlarında yerini almaya devam ediyor. Lezzeti az bilinen tırdi balığının özelliklerinden bahseden Düzce'de Balıkçı Hülya Kılıç, " Tırsi balığı sardalyagillerden güzel yağlı bir balık. Sardalyagillerin ailesinden ama sardalya lezzetinde değil. Biraz daha çinekopa benzer. Bazı insanlar ana lüferi diyor bazı insanlar mangal söndüren diyor. Bu balığı daha önce de duyurmuştuk insanlar yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Özellikle bu balığın zamanını bekleyenler var. Güzel bir balık tırsi. Balık yağlı olduğu için mangalda çok lezzetli olur. Izgarada güzel olur. Fırında da olabilir tavada da yapılabilir ama hafif yağlayıp unu sevenler için mısır unuylada güzel olur" şeklinde konuştu.