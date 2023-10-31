Manda sütü üreticilerinden tepki

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde manda sütü üreticileri, ölçüm yapılmadan haksız yere sütlerinin alınmadığını iddia ederek protesto amacıyla sembolik süt dökme eylemi yaptı.

Manda sütü üreticilerinden Esra Toker Gürleyen, "Bizim sorunumuz manda sütlerinin alınmaması. Arkadaşlarla toplandık ve sorunumuzu medya kanalıyla bütün herkese duyurmaya karar verdik. Manda sütlerimiz alınmıyor. Köyümüzde 200 tane manda varken 160'ının alınıyor, biz 40'ının alınmıyor. Manda sütlerimiz gerektiğinde yoğurt yaptık, gerektiğinde peynir yaptık ama bitecek birşey olmadığı için şimdi dökmeye başladık. Biz buna bir çözüm üretilsin istiyoruz" dedi.

Manda yetiştiricilerinden Esma Atasoy ise " Birkaç gün önceden de haber vermediler sadece yarın sütlerinizi almayacağız dediler. Biz o sütlerle mağdur olduk. Diğerlerinin alınıyor, sadece bizimkiler alınmıyor. Alınan kişiler bunları da aramıza alalım demiyorlar ; 'Bizimkiler alınıyor, bize ne diyorlar' . Çok mağduruz, hepimiz mağduruz. Yoğurt yaptık, peynir yaptık herşey yaptık ama olmuyor. Belediye başkanına başvurduk, diğer mandıralara da söyledik ama olmadı. Hiçbir şekilde yağ oranı da tespit de yapılmadan almadılar. Hiçbirşey demeden bitirdiler" diyerek yetkililerden buna çözüm bulunmasını istedi.

Daha sonra yetkililere çözüm bulmaları için imza toplanıldı ve sembolik olarak sütleri döktüler.