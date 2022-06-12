Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru - Haberler

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Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a kazandıracağı Toptancı Hal Projesinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a kazandıracağı Toptancı Hal Projesinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İdari binanın ince işçilikleri biterken, diğer bloklarda duvar ve sıva ileri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, mevcut halin yetersiz kalması üzerine Manavgat'ta başlattı modern toptancı hal projesi sona yaklaşıyor. Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare alan üzerinde yapılan Toptancı Hal Kompleksinde çalışmalar hızla devam ediyor.

İdari binanın boyası tamam

Projede idari binanın sıva ve boya imalatları tamamlandı. B1 ve B2 tüccar ardiyelerinde sıva ve boya imalatları ise devam ediyor. A1 ve A2 komisyoncu dükkanlarında duvar imalatları sürerken, ekipler bir taraftan da çevre düzenlemesi ve alt yapı imalatlarını gerçekleştiriyor. Hummalı bir çalışmanın olduğu Manavgat Toptancı Hal Projesi'nin kısa zamanda tamamlanarak üreticilerin ve komisyoncuların hizmetine sunulması hedefleniyor.

11 bin metrekarelik inşaat alanı

11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkanı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Ekonomi Haberler

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