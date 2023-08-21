Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Konaklama Tesislerinin İhracatçı Statüsüne Alınması Talebinde Bulundu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) resmi bir yazı ile müracaat ederek konaklama tesisleri ve döviz girdisi sağlayan işletmelerin ihracatçı statüsüne alınması talebinde bulundu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) resmi bir yazı ile müracaat ederek konaklama tesisleri ve döviz girdisi sağlayan işletmelerin ihracatçı statüsüne alınması talebinde bulundu.

MATSO, konaklama tesisleri ve döviz girdisi sağlayan işletmelerin ihracatçı statüsüne alınması talebinde bulundu. Başkan Seydi Tahsin Güngör imzası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB'a gönderilen resmi yazıda turizm sektörünün döviz kazandırıcı önemli sektörlerden biri olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve döviz girdisi sağlayan işletmelerin ihracatçı statüsüne alınarak ihracatçıların faydalandığı desteklerden faydalanması gerektiği ifade edildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, döviz kazandırıcı sektörler bakımından en önemli sektörlerden birinin turizm sektörü olduğunu belirterek ülke olarak 2023 yılının ilk çeyreğinde turizmden yaklaşık 8,5 milyar dolar döviz girişi olduğunu söyledi.

Başkan Güngör şunları ifade etti:

"Ülkemizde hizmet ihracatı yapan firmalara bilindiği üzere önemli vergisel avantajlar ve teşvikler bulunmaktadır. Bu istisnalardan yararlanılabilmesi için yabancılara verilen turizm hizmetinin hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ihracatın iki önemli bileşeni; hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetin yurt dışında faydalanılmasıdır. Ancak turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislerin hizmeti yurt dışında vermesi mümkün değildir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislerin yapmış olduğu teslim ve hizmetlerin ihracat sayılması ve/veya sağlık turizmine yönelik vergisel avantajlar olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Turizm sektöründe yapılan satışların yurt dışında gerçekleşmemiş olması nedeniyle bu istisnalardan yararlanamaması ülkeye döviz kazandıran bu sektör için handikap oluşturmaktadır."

"Döviz girdisinin artması sağlanacak"

Turizmcinin, konaklama vergisi, turizm katkı payı ve artan maliyetlerden dolayı satış fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Güngör, "Sektörün ihracatçı statüsünde değerlendirilmesi durumunda KDV ve Kurumlar Vergisi'nden alacakları teşvikler sayesinde maliyetleri düşecek ve uluslararası pazarda rekabet şansını artıracaktır. Bu sayede gelecek sezonlarda yabancı turistlerin farklı pazarlara yönelmesinin önüne geçilecek ve gelen turist sayısı ile döviz girdisinin artması sağlanacaktır. Bu nedenle turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve döviz girdisi sağlayan işletmelerin ihracatçı statüsünde sayılarak KDV ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'ndeki istisna ve indirimlerden yararlanması çok önemlidir" dedi. - ANTALYA