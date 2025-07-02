Manavgat'taki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde En Yüksek Teklif Polen Turizm'den

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 895 milyon lirayla Polen Turizm Yatırımları AŞ verdi. İhaleye 9 şirket katıldı ve açık artırma süreci ile tekliflerin arttığı belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 895 milyon lirayla Polen Turizm Yatırımları AŞ verdi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde yer alan 21 bin 824,47 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, Özuysal Gıda Hayvancılık Tarım Taşımacılık İnşaat Oto Kiralama ve Turizm Ticaret AŞ, Süral Ltd.-Optimal AŞ Çolaklı Ortak Girişim Grubu, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret AŞ, Aydın Ünlüer Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi AŞ, Polen Turizm Yatırımları AŞ, Avy Gayrimenkul Yatırımları AŞ, Fatih Mıhcı, Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası, Dağ Global İnşaat Enerji AŞ-Kılıç Grup Savunma San. ve Tic. AŞ-Gen Grup Hazır Beton İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu olmak üzere 9 istekli katıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 2 milyar 300 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turları sonrası açık artırmaya geçildi.

Açık artırmada, "başlangıç fiyatı" 2 milyar 835 milyon lira olurken, artırma aralığı da 30 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif 2 milyar 895 milyon lirayla Polen Turizm Yatırımları AŞ'den geldi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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