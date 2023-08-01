Manavgat'ta Yeni Toptancı Hal Kompleksi Hizmete Girecek
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Manavgat ilçesinde yapılan yeni Toptancı Hal Kompleksi, yakın zamanda hizmete açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede sona gelindi ve hal esnafı hazırlıklarını tamamladı. Kompleks, Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor ve inşaatı yaklaşık 80 milyon liraya mal oldu.
Manavgat ilçesinde yeni yapılan Toptancı Hal Kompleksi, yakın zamanda hizmete girecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye modern bir hal kompleksi kazandırmak için Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekarelik bir alanda çalışmalara başlandı.
Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen projede sona gelindi. Hal esnafı hazırlıklarını tamamladıktan sonra kompleks, hizmete açılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, inşaatın yaklaşık 80 milyon liraya mal olduğunu belirtti.