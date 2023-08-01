Manavgat'ta Yeni Toptancı Hal Kompleksi Hizmete Girecek

Manavgat ilçesinde yapılan yeni Toptancı Hal Kompleksi, yakın zamanda hizmete açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede sona gelindi ve hal esnafı hazırlıklarını tamamladı. Kompleks, Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor ve inşaatı yaklaşık 80 milyon liraya mal oldu.