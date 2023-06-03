Manavgat'ta Kadınlar Halk Eğitim Kurslarıyla Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Antalya'da Manavgat Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlar, örgü, ahşap boyama, tel kırma, oya ve benzeri el işi kurslarına katılarak edindikleri becerilerle ürettikleri ürünleri internet üzerinden satarak gelir sağlıyor.

Antalya'da Manavgat Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Aile bütçesine destek vermek isteyen kadınların, Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslara ilgisi arttı. Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği örgü, ahşap boyama, tel kırma, oya ve benzeri el işi kurslarına katılan kadınlar, edindikleri becerilerle ürettikleri ürünleri internet üzerinden satarak gelir sağlıyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Manavgat HEM Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte açılan stantlarda kadınlar el emeklerini sergileyerek satışa çıkardı.

ÇOLUK ÇOCUĞUNU GEÇİNDİRİYOR

Manavgat HEM Müdürlüğü öğreticilerinden Münevver Kuyucak, kursiyer kadınların ayakkabıdan salon takımlarına kadar geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını anlattı. Kuyucak, "Kadınlar yaptıkları ürünleri hediye ediyorlar, kendileri giyiyorlar, online internet sayfaları üzerinden satıyor" dedi. Kursiyerlerden Serpil Tosun, 2 yıldır kursa katıldığını söyledi. Deniz Yardımcı ise boş zamanlarını değerlendirip hobi amaçlı el sanatı yaptığını dile getirdi. Kursa katıp ustalık belgesi ve usta öğretici belgesi sahibi olduğunu anlatan Ayşe Küçük ise, "Bütün halkımızı kursa davet ediyoruz. Ustalık ve usta öğretici belgemiz olduğu için eğitim verebiliyoruz. İşletme açabiliyoruz. El sanatı ürünleri yapıp para kazanıyoruz. Kurslar ücretsizdir" diye konuştu.(DHA)