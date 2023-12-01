Manavgat-Antalya arasındaki D-400 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, D-400 kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, sorunun hem zaman kaybına hem de ekonomik kayba neden olduğunu söyledi. Vatandaşın zaman ve ekonomi bakımından kayıp yaşamasına neden olan sorunun, bölgeye gelen turist kalitesini de etkilediğini söyledi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, D-400 kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, sorunun hem zaman kaybına hem de ekonomik kayba neden olduğunu söyledi. Vatandaşın zaman ve ekonomi bakımından kayıp yaşamasına neden olan sorunun, bölgeye gelen turist kalitesini de etkilediğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat- Antalya arasındaki D-400 kara yolunun mevcut trafiği kaldıramadığını belirterek, yollarda uzun araç kuyrukları oluştuğunu söyledi. Halkın araç uzun kuyruklar nedeniyle zaman ve ekonomik kaybına neden olan trafikte oluşan uzun kuyrukların bölgeye gelen turist kalitesini de etkilediğine vurgu yapan Başkan Güngör, "Trafikte oluşan uzun kuyruklar nedeniyle halkımız ve üyelerimiz hem zaman kaybına hem de ekonomik kayba uğramaktadır. Bölge ekonomisinin en önemli sektörlerinden birisi olan turizmin en başat sorunlarından birisi de gelen turistlerin transferleri yapılırken yaşanan ulaşım sorunudur. D-400 kara yolunun artık trafik yoğunluğunu kaldıramadığını ve turistlerin havaalanından alınarak otellere yerleştirilmesi sırasında çok zaman harcandığına dair şikayetleri alıyoruz" dedi.

Başkan Güngör ulaşım sorunlarından dolayı alım gücü yüksek olan turist gruplarının başka ülkeleri tercih ettiğine dikkat çekti.

Gereksiz zaman kaybı

Başkan Güngör açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Turistler ülkelerinden birkaç saat içinde ülkemize geliyorlar. Hava alanından kalacakları otele transferleri ülkelerinden Antalya'ya gelmelerinden daha çok zaman alıyor. Acenteler konaklama tesislerinin yurt dışında pazarlamasını yaparken kalınacak otel ile havaalanı arasındaki mesafeyle ilgili bilgiler veriyorlar. Transfer esnasında trafikte geçirecekleri zaman ile ilgili takribi süreler veriyorlar. Bu bilgiler turistlerin hangi ülkeyi tercih edeceği konusunda oldukça önemlidir. Yüksek sezonda turistler için havaalanından otele varmak bir işkenceye dönüşüyor. Aynı zamanda yolda geçen zamanı telafi etmek için taşıtlar hız sınırını aşıyorlar ve istenmeyen kazalar meydana geliyor. Bu sıkışıklık bir güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Artık alım gücü yüksek kaliteli turistlerin başka ülkeleri tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden biri de transfer esnasında yaşanan gereksiz zaman kaybıdır."

" Manavgat'ta D-400 için alternatifler üretilmelidir"

Bu sorunun mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması, otoyol, otoban veya kuzey çevre yolu projesinin hayata geçirilmesi ile çözülebileceğini ifade eden Başkan Güngör, şunları söyledi:

"Manavgat nüfusu yaz aylarında turist yoğunluğu ve bölgeye gelen yazlıkçılarla birlikte 1 milyona yaklaşmaktadır. Kış aylarında yetersiz kalan D-400 kara yolu Manavgat'ta yaz aylarında yazlıkçılar ve turistlerle birlikte trafik yoğunluğunu hat safhaya ulaştırmaktadır. Bu sorunu çözülmesi için kısa vadede acilen D-400 kara yolunda iyileştirmeler yapılmalıdır. Birçok noktada battı çıktı ya da üst geçit yapılmalıdır. D-400 kara yolunun yükünü hafifletmek için turizm merkezlerinde mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile trafikte yaşanan yığılmanın bir nebze de olsa önüne geçilebilecektir. Gündoğdu Mahallesi'nden Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'ne ve Titreyengöl-Kızılağaç turizm yolunun mutlaka birbirine bağlanması gerekiyor. Kaliteli turist istiyorsak altyapıdan kaynaklanan eksiklerimizi tamamlamalıyız."

Kuzeyde otoyol, otoban ya da kuzey çevre yolu yapılmalıdır

Kuzeyde bir otoyol, otoban ya da kuzey çevre yolunun açılması gerektiğine değinen Başkan Güngör, "Bölgenin geleceği için acilen bir otoyol, otoban ya da kuzey çevre yolunun projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Tramvay hattı Antalya'dan Gazipaşa'ya kadar uzatılmalıdır

Başkan Güngör, "Antalya'dan Aksu'ya kadar olan tramvay hattının bölge trafiğinin rahatlaması için Manavgat ve Alanya'dan geçerek Gazipaşa'ya kadar uzatılması gerekmektedir" dedi.

Bölgeye hızlı tren gelmelidir

Antalya Manavgat ve Alanya'yı içine alacak bir şekilde hızlı trenin bölgeye getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Güngör, aynı zamanda bu hızlı tren hattının bölgeden İç Anadolu'ya bağlanması gerektiğini söyledi. - ANTALYA