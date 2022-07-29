MAN Otobüs Geliştirme ve Test Merkezi yaklaşık bin kişilik istihdam sağlayacak

Ankara'daki MAN Otobüs Test ve Geliştirme Merkezi'nde, bazı bölümler kullanılmaya başlandı.

MAN'dan yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan bazı bölümlerin faaliyete başladığı MAN Otobüs Test ve Geliştirme Merkezi, 600 kadarı mühendis olmak üzere toplam yaklaşık bin kişilik istihdam sağlanacak.

2024'ün ilk çeyreği itibari ile tamamlanması planlanan Ankara, Çubuk'taki MAN Otobüs Test ve Geliştirme Merkezi'nde MAN araçlarının geliştirilmesi, prototip üretimleri ve müşteri hizmetine sunmadan önceki A'dan Z'ye tüm testleri yapılacak.

MAN Truck & Buse SE'nin ürün geliştirme, ürün yönetimi ve ürün stratejisi faaliyetlerini yürütecek bu önemli merkezin yönetimini ise 2004 yılından bu yana MAN'da çeşitli görevler üstlenen Barbaros Oktay üstlendi.

Halen dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden TRATON'un Otobüs Çözüm Başkanlığı ile MAN Truck & Bus SE'nin Mühendislik Otobüs, Ürün ve Proje Yönetimi Başkanlığı'nı yürüten Barbaros Oktay, geçen aralık ayından bu yana MAN Türkiye A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine de atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAN Truck & Bus SE'nin Mühendislik Otobüs, Ürün ve Proje Yönetimi Başkanı Barbaros Oktay, MAN'ın Almanya dışındaki ilk fabrikasını Türkiye'de açtığını hatırlattı.

Barbaros, "Otobüs Test ve Geliştirme Merkezi ile MAN, Türkiye'deki faaliyetlerine üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerle birlikte, üçüncü ve çok önemli bir başlık daha eklemiş oluyor. MAN, Türkiye'yi ürün stratejisi, ürün yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetlerini merkezi yapabilecek kadar önemsiyor ve güveniyor." ifadelerini kullandı.