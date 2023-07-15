MAN Energy Solutions CEO'su: Çin, bizim için en önemli endüstri sektörlerinden biri

Çin, MAN Energy Solutions için en önemli stratejik pazarlardan biri. Alman şirketin bu ülkeyle olan güçlü bağı bir asırdan daha eskiye dayanıyor.

MAN Energy Solutions CEO'su geçtiğimiz günlerde Shanghai kentine yaptığı iş gezisi sırasında Xinhua ile Çin'deki iş beklentileri hakkında konuştu.

SES (İngilizce): UWE LAUBER, MAN Energy Solutions CEO'su:

"Benim adım Uwe Lauber. MAN Energy Solutions'ın CEO'suyum. Çin bizim için en önemli endüstri sektörlerinden biri. Çin, iyi bir ortağımız ve 100 yılı aşkın bir süredir buradayız. Bence her iki ülkenin, Çin ve Almanya'nın birbirine ihtiyacı var, özellikle de günümüzde karbonsuzlaşma konusu giderek daha da önem kazanırken.

MAN Energy Solutions yeni stratejisini burada, Çin'de tanıttı. Stratejimizin beş önemli ayağı bulunuyor. En önemli ayaklardan biri gemicilik sektörü. Çin'in en önemli gemicilik sektörüne sahip olduğunu ve bu alanda pazar lideri olduğunu düşünüyorum. Teknik itici güç çözümlerine sahibiz. LNG ya da sentetik metan, metanol gibi alternatif yakıtların yanı sıra yakın gelecekte amonyak da portföyümüzde yer alacak. Çin'deki ortaklarımızla birlikte bu alternatif yakıtları kullanabilecek yeni motorlar geliştiriyoruz.

Bir diğer çok önemli ayak ise karbon yakalama ve depolama ya da karbon yakalama ve kullanma. Çin'in çimento endüstrisi ile de çok ünlü olduğunu ve Çin'in küresel çimento üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını ürettiğini bilerek, burada teknolojimizle, bu "yok edilmesi zor" sektörlere karbon nötr bir şekilde çimento üretmeleri için yardımcı oluyoruz.

Örneğin Çin'deki üretim tesislerimiz Shanghai'da ve Changshu'da bulunuyor. Buralarda karbondioksit azaltma ürünlerinin kullanımına uygun her türlü ekipmanı üretiyoruz. Bugün bu yeni tip teknolojilerin pazar payı yaklaşık yüzde 5 ila 8 civarında, ancak biz bunu kademeli olarak yüzde 20'ye çıkarmak istiyoruz.

Çin ve Almanya işbirliği yapmak istiyor ve her iki taraf da bu konuda açık kararlılık sergiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)