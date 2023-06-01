Mamak Belediyesi, 485 Çiftçiye Yüzde 90 Hibeli Fide Dağıtımı Gerçekleştirdi

Mamak Belediyesi, 485 çiftçiye yüzde 90 hibe ile 347 bin 550 fide dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca kadın girişimcilerin sayısını artırmak için kırsal mahallelerde arıcılık eğitimi başlatıldı ve 111 kadın girişimci sertifikalarına kavuştu.

Mamak Belediyesi, 485 çiftçiye yüzde 90 hibe ile 347 bin 550 fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftçiler domates ve biber fidelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin elinden aldı.

Mamak'ta kadın girişimcilerin sayısını artırma, kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasını sağlama hedefi kapsamında da kırsal mahallelerde arıcılık eğitimi başlatıldı. Kızılca, Ortaköy, Gökçeyurt, Kusunlar, Kayaş, Kıbrısköy mahallelerinde ikamet eden ve arıcılık eğitimi alan 111 kadın girişimci sertifikalarına kavuştu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara yüzde 90 hibeli olarak 775 çerçeve arı ve 111 arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Mamak Belediye Başkanı Köse, kırsal destek programında yaptığı konuşmada, "Belediye olarak tarım ve hayvancılıkta üreticilerimizi ve çiftçilerimizi destekleyen çalışmalar yapıyoruz. Bu desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak'ın üretimdeki payını artırmayı hedefliyoruz. Mamaklılarla beraber Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.