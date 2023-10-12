Maltepe Belediyesi Sosyal Tesislerinde Öğrenci Menüleri Oluşturdu

Maltepe Belediyesi, tüm sosyal tesislerinde gençler ve öğrenciler için fiyatlarda indirime giderek öğrenci menüleri oluşturdu. Başkan Ali Kılıç, 'Öğrenci menüsü oluşturarak öğrencilerin bütçesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Maltepe'yi gençlerle birlikte yönetmeye devam edeceğiz' dedi.

Maltepe Belediyesi, tüm sosyal tesislerinde gençler ve öğrenciler için fiyatlarda indirime giderek öğrenci menüleri oluşturdu. Başkan Ali Kılıç, "Öğrenci menüsü oluşturarak öğrencilerin bütçesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Maltepe'yi gençlerle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Maltepe Belediyesi, Maltepeli gençleri ve öğrencileri zorlaşan ekonomik koşullar karşısında destekleyen yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Maltepe Belediyesi'ne bağlı tüm sosyal tesislerde Maltepeli gençler ve öğrenciler için fiyatlarda indirime gidilerek öğrenci menüleri oluşturuldu. Kampanyayla öğrencilerin zorlaşan ekonomik koşullar karşısında uygun fiyatla hizmetlerden faydalanmaları sağlanacak.

ÖNERİ, GENÇ AKIL BULUŞMALARI'NDA SUNULDU

Öneri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Maltepeli gençler ile bir araya geldiği, gençlerin Maltepe'nin yönetimine ilişkin fikirlerini paylaştığı, sorularını sorduğu "Genç Akıl Buluşmaları"na katılan gençlerden geldi. Buluşmada söz alan gençler, Maltepe Belediyesi'nin sosyal tesislerinde gençler için yiyecek- içecek fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek indirime yönelik bir çalışma yapılabilir mi diye sordu. Maltepe'de dayatan değil danışan belediyecilik yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kılıç "Gençler ile buluşmamda genç kardeşlerimin bazı talepleri oldu. Bunların başında kafelerdeki fiyatların yüksekliği vardı. Hemen ilk adımı attık. Aynı zamanda bir üniversite kenti olan Maltepe'de genç kardeşlerimizi ekonomik krizde yalnız bırakmamak adına fiyatlarımızı olabildiğince aşağı çektik. Öğrenci menüsü oluşturarak öğrencilerin bütçesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Maltepe'yi gençlerle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

EKONOMİK MENÜ

Sosyal tesislerde içecek (gazoz, kola ya da ayran), sosisli sandviç ve patates kızartmasından oluşan menü 49,90, hamburger, patates kızartması ve içecekten oluşan hamburger menü 79,90 Lira, içecek, patates kızartması ve et dönerden oluşan et döner dürüm 115 Lira, içecek, patates kızartması ve tavuk dürümden oluşan tavuk döner menü 74,90 TL'den satışa sunuluyor.

ÜÇ TESİSTE HİZMET VERİLİYOR

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında düzenlenen uygulama Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No: 18'de bulunan Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi No: 8'deki Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde ve Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı yanındaki Maltepe Kitap Sevgi Kafe'de geçerli olacak.