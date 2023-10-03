Maltepe Belediyesi'nden Çay Kampanyası: Çayın Fiyatı 1 TL

Maltepe Belediyesi, zorlaşan ekonomik koşullar karşısında vatandaşları desteklemek amacıyla başlattığı 'Çay 1 TL' kampanyasını sene sonuna kadar uzattı. Kampanya kapsamında Maltepeli vatandaşlar, sosyal tesislerde uygun fiyatla çay içebilecekler.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı tüm sosyal tesislerde çayın fiyatı sene sonuna kadar 1 TL olacak.

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları zorlaşan ekonomik koşullar karşısında destekleyen "Çay 1 TL" kampanyasını sene sonuna kadar uzattı. Geçtiğimiz ağustos ayında başlayan kampanya, vatandaşlardan gelen yoğun talep karşısında uzatıldı.

UYGUN FİYATLI HİZMET ALIYORLAR

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gerçekleşen uygulamayla, Maltepeli vatandaşların sosyal hayattan uzaklaşması önlenerek, güvenli, hijyenik ve nezih bir ortamda uygun fiyatla hizmetlerden faydalanmaları sağlanıyor.

Uygulama, Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi No: 8'de bulunan Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kafesi'nde, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı yanındaki Maltepe Kitap Sevgi kafe'de, Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No: 18'de bulunan Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde geçerli olacak.