Malta'nın mavi yüzgeçli orkinosları Çin pazarında büyük ilgi görüyor

Malta'nın mavi yüzgeçli orkinosları, son zamanlarda Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Malta ile Çin arasında imzalanan anlaşma, Maltalı orkinos üreticilerine yeni fırsatlar sunuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Kasım 2023

Mavi yüzgeçli orkinosların toplandığı anlardan çeşitli görüntüler

Mavi yüzgeçli orkinos yetiştiriciliği, Malta'nın su ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip.

Malta'nın mavi yüzgeçli orkinosları geleneksel olarak büyük oranda Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor. Ancak son zamanlarda umut vadeden bir pazar daha belirdi. Orkinoslar yakın zamanda Çin'e de gönderilecek.

Malta'nın mavi yüzgeçli orkinosları kısa süre önce sona eren 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda sergilenmişti. Fuarda katılımcıların sergilediği yakın ilgi ve heyecan, orkinosların Çin pazarında parlak bir geleceğe sahip olabileceğini gösteriyor.

Malta ile Çin arasında mavi yüzgeçli orkinos ihracatı için kısa süre önce Beijing'de imzalanan anlaşma, Maltalı orkinos üreticilerinin Çin pazarına girmesi için yeni fırsatlar yaratıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor. (XHTV)